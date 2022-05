Napoli – Trovato in possesso di droga, fermato 19enne

Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Vicinale Sant’Aniello hanno notato un via vai di persone da uno stabile.

I poliziotti, una volta entrati nei garage dell’edificio, hanno sorpreso un ragazzo che, alla loro vista, si è disfatto di una busta ed ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato.

Gli operatori hanno recuperato il sacchetto in cui hanno rinvenuto 4 involucri e 7 bustine con circa 122 grammi di cocaina, 47 stecche di hashish del peso di 79 grammi circa e 10 buste contenenti complessivamente 213 grammi circa di marijuana.

F.P.P., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.