Napoli – Trovato in possesso di droga, denunciato 60enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Lettieri un uomo che, con fare circospetto, prelevava un pacchetto di sigarette da una fioriera posta sul marciapiede.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti oltre 2 grammi di cocaina, occultati nel pacchetto, e di 60 euro.

A.C., 60enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.