Napoli – Trovato in possesso di droga, arrestato un minore

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 15enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione; allo stesso sono state, altresì, contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, per mancata esibizione della carta di circolazione, per guida di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e sprovvisto di copertura assicurativa.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in traversa Serino, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ma ha impattato contro l’auto di servizio e si è dato alla fuga a piedi in direzione di via Velotti.

Pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di 31 confezioni di marijuana del peso complessivo di circa 35 grammi e una dose di hashish.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro.