Napoli – Trovato in possesso di droga, arrestato spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto – Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via della Piazzolla un uomo a bordo di un’auto in sosta che si intratteneva con un’altra persona poi allontanatasi frettolosamente.

I poliziotti hanno controllato l’uomo trovandolo in possesso di quattro involucri contenenti 2 grammi circa di cocaina, di due bustine con 2 grammi circa di marijuana e di 280 euro; inoltre, nella sua abitazione in via Genova sono stati rinvenuti, su un tavolino del soggiorno, due pezzi di cocaina per un peso complessivo di circa 45 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

G. E., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.