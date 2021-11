Napoli – Trovato in possesso di 14 proiettili calibro 7.65, ai domiciliari 22enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lettieri angolo corso Garibaldi hanno visto uno scooter con due persone a bordo il cui conducente, alla vista della volante, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento terminato nei pressi di Porta Capuana dove il guidatore, dopo aver impattato contro una catena, ha perso il controllo del mezzo e, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 14 proiettili calibro 7.65, mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

M.M, 22enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona, è stato arrestato per evasione e resistenza a P.U. nonché denunciato per detenzione abusiva di munizioni; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.