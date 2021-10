Napoli – Trovato con una pistola negli slip, fermato 43enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni–Barra e i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via delle Ninfe, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola revolver Smith & Wesson cal.357 Magnum caricata con 6 cartucce e 1480 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

U. G., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.