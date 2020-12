Napoli – Trovato con droga e munizioni, arrestato 21enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via Ciccotti un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di un involucro contenente 3,5 grammi di cocaina; inoltre, presso la sua abitazione hanno rinvenuto altre 5 bustine con 13 grammi della stessa sostanza e 5 cartucce cal. 357 magnum.

L.M., 21enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per detenzione abusiva di armi.