Napoli – Trovato con droga, arrestato spacciatore

Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza San Giovanni in Porta un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 6 bustine con circa 8 grammi di marijuana.

M. D. L., 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché era fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.