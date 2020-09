Napoli – Trovato con 8 stecche di hashish, arrestato 24enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico dei Venti una persona a bordo di un motociclo che, dopo aver consegnato qualcosa ad un giovane in cambio di denaro, alla loro vista ha tentato la fuga.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 8 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 10 grammi e della somma di 220 euro.

A. A., napoletano di 24 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.