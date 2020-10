Napoli – Trovato con 8 panetti di hashish, arrestato 46enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Santa Teresa degli Scalzi un uomo a bordo di un motoveicolo che si muoveva con atteggiamento circospetto e lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 8 panetti di hashish del peso complessivo di circa 800 grammi.

G. C., napoletano di 46 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente