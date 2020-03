Napoli – Trovato con 7 anelli, 2 smartphone e 350 euro, 26enne denunciato per ricettazione

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, transitando in via Nuova del Campo hanno fermato un giovane a bordo di uno scooter.

L’uomo è stato trovato in possesso di 7 anelli in oro, della somma di 350 euro e di 2 smartphone dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

P.C., 26enne casertano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per ricettazione e per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020, nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro poiché privo di copertura assicurativa.