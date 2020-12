Napoli – Trovato con 1,5 kg di marijuana, arrestato 30enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un uomo uscire da uno stabile di via Mianella che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di diverse bustine contenenti marijuana; inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto altre due buste della stessa sostanza per un peso complessivo di 1,5 kg circa.

L. M., 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.