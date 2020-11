Napoli – Trovato con 11 bustine di marijuana, denunciato 15enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giambattista Vela un ragazzo a bordo di uno scooter che percorreva la strada nel senso contrario a quello di marcia e che, alla loro vista, ha tentato la fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 11 bustine di marijuana per un peso complessivo di 11 grammi.

Il giovane, un 15enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro per mancata copertura assicurativa.