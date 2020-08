Napoli – Trovati in possesso di un coltello, denunciati due minori

Stanotte gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Orazio hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che si muovevano con atteggiamento circospetto, li hanno bloccati e trovati in possesso di un coltello lungo circa 9 cm.

I due, 16enni napoletani, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere; inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e perché il veicolo era privo di copertura assicurativa.