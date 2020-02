Napoli – Trovati in possesso di grimaldelli e due blocchi di pietra, denunciati due uomini

Stanotte gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pacuvio un’auto con a bordo due persone che, alla vista della volante, ha accelerato la marcia per darsi alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il veicolo rinvenendo al suo interno diversi strumenti atti all’effrazione e due grossi blocchi di pietra.

A.D.D. di 37 anni e V.T. di 28 anni, entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.