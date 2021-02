Napoli – Trovati in possesso di droga, arrestati due spacciatori

Ieri mattina gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato all’esterno di un edificio di via Pimentel Fonseca un uomo che, alla loro vista, è rientrato frettolosamente nello stabile dove è stato bloccato e trovato in possesso di 4 bustine di marijuana e di 300 euro.

I poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo ed hanno trovato una donna che, al loro arrivo, ha lanciato dal balcone una borsa con un telefono cellullare, del materiale per il confezionamento della droga e 389 bustine di marijuana; inoltre, hanno rinvenuto, occultate in un cassetto, altre 6 confezioni della stessa sostanza per un peso complessivo di 510 grammi ed hanno sequestrato 2.125 euro.

F. C. e M. G., napoletani di 41 e 42 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.