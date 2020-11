Napoli – Trovati con droga, due arresti

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via della Maddalena un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa ad un giovane in cambio di denaro, alla loro vista si è allontanato velocemente.

Gli agenti lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 5 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 6 grammi e di 25 euro.

A. B., marocchino di 54 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello stesso pomeriggio, inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Siniscalchi presso l’abitazione di un uomo in cui hanno rinvenuto numerose bustine contenenti marijuana per il peso complessivo di circa 1,5 kg, 75 euro, due bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga.

O.K., 26enne del Gambia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente