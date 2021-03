Napoli – Trovati con droga, arrestati due spacciatori

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Tertulliano un uomo che è uscito frettolosamente da uno stabile e si è allontanato a bordo di un’auto.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati nel palazzo e, all’interno di un locale nel sottoscala dell’edificio, hanno sorpreso due giovani in possesso di un involucro con 7 grammi circa di cocaina, di due bilancini, di diverso materiale per il confezionamento delle dosi e di 260 euro.

S.O e L.N., napoletani di 22 e 18 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti