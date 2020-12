Napoli – Trovati con 5 telefoni, due denunciati per ricettazione

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Poerio hanno notato due giovani che confabulavano tra loro e che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno fermati trovando nei loro zaini 5 telefoni di cui non sono stati in grado di giustificare la provenienza; per tale motivo i due, gambiani di 22 e 25 anni, sono stati denunciati per ricettazione.