Napoli – Trovata in possesso di droga, in manette 51enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Materdei una donna a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata trovandola in possesso di 8 stecche di hashish del peso complessivo di circa 15 grammi e della somma di 105 euro.

C. V., 51enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.