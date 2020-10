Napoli – Trovata in possesso di droga, arrestata 39enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via San Vincenzo una donna a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto numerose stecchette di hashish del peso complessivo di 250 grammi circa. F. D., napoletana di 39 anni con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.