Napoli – Trovata con droga in casa, in manette una donna

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Villa San Giovanni presso l’abitazione di una donna in cui hanno rinvenuto un panetto e 5 stecchette di hashish del peso di 100 grammi circa, 8 sacchetti di cellophane contenenti 150 grammi di marijuana, 2 cellulari, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga oltre ad un sistema di videosorveglianza che inquadrava l’esterno dell’abitazione.

D. D.M., 41enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti