Napoli – Tre rapine consumate e una tentata, fermato 16enne georgiano

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di PG un 16enne georgiano, con precedenti di polizia, anche specifici, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vomero hanno prontamente identificato e rintracciato il soggetto ritenuto responsabile di tre rapine perpetrate in zona Vomero, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Nel corso della prima rapina, perpetrata ai danni di due giovani che si trovavano all’interno di un distributore automatico H24, sito in via Guido De Ruggiero, le vittime sono state raggiunte da due soggetti a bordo di uno scooter che, sotto la minaccia di un coltello, si sono fatti consegnare i telefoni cellulari; nel secondo episodio, perpetrato in via Belvedere, la persona offesa, un 20enne napoletano, è stata bloccata dai due uomini che, armati di pistola, hanno intimato di consegnargli telefono e circa 200 euro in banconote di diverso taglio per poi allontanarsi frettolosamente; anche il terzo episodio delittuoso, consumato in via Luca Giordano, è stato perpetrato con le medesime modalità; infatti, la vittima, un 29enne napoletano, è stato bloccata da due uomini che, estraendo un coltello a serramanico e mostrando una pistola, si sono fatti consegnare il telefono cellulare e 50 euro in contanti.

Le tempestive attività investigative intraprese, anche grazie alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza presenti sul luogo dei fatti, hanno consentito agli investigatori di ricostruire i vari episodi delittuosi ed indentificare compiutamente uno dei due soggetti ritenuti responsabili. Inoltre, nel corso delle attività è emerso un ulteriore episodio che a livello indiziario era da ritenersi riconducibile al 16enne georgiano che, unitamente al altro soggetto in corso di identificazione, avrebbe perpetrato una tentata rapina di uno scooter nella medesima nottata.

Per tutto quanto sopra esposto, il minorenne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e accompagnato presso la struttura di prima accoglienza dei minori di Colli Aminei, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente.