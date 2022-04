Napoli – Travolgono due carabinieri e fuggono all’alt: emessi 2 DACUR

Il Questore di Napoli ha emesso 2 provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ex art. 13bis del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, nei confronti di 2 napoletani di 27 e 29 anni resisi responsabili di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, mentre il 27enne anche di oltraggio a Pubblico Ufficiale.

In particolare, lo scorso 10 aprile, in via Candelora i militari della Compagnia Carabinieri Napoli Centro, impegnati nei servizi predisposti nelle aree della “movida”, avevano notato due persone a bordo di uno scooter, prive del casco protettivo, che procedevano a forte velocità contromano.

I militari li avevano fermati e, durante le fasi del controllo, il conducente aveva dapprima simulato di spegnere il mezzo per poi accelerare improvvisamente la marcia per tentare la fuga travolgendo i due carabinieri ed un passante; in seguito all’investimento i due li avevano aggrediti e uno di essi li aveva anche oltraggiati con frasi ingiuriose fino a quando, non senza difficoltà, erano stati bloccati e arrestati.

Tali provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto, per due anni, di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento nella provincia di Napoli nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.