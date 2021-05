Napoli – Traffico di stupefacenti, in carcere 69enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno fermato presso lo scalo marittimo Calata Porta di Massa, appena sbarcato da un traghetto proveniente da Ischia, C. D. T., 69enne napoletano con precedenti di polizia, e hanno accertato che era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso mercoledì dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli-Ufficio Esecuzioni Penali- poiché condannato alla pena di 18 anni e 6 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.