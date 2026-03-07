Napoli – Torino: 2-1. Vittoria fondamentale in chiave Champions grazie ad Alisson ed Elmas

Il Napoli batte il Torino per 2-1, grazie alle reti di Alisson Santos ed Elmas, di Casadei la rete granata nel finale.

Partita senza storia, con gli azzurri di Conte che la controllano per tutti e 96 minuti effettivi.

La rete del vantaggio arriva al 7′: Alisson Santos parte da sinistra e si accentra, tira dal limite e batte Paleari; un minuto prima il portiere granata aveva compiuto un autentico miracolo su Olivera. Nella ripresa al 67′ Elmas trova il gol, ben servito da Politano: il macedone esplode di gioia e fa esplodere anche Conte. Nel finale, immeritatamente, il Torino trova il gol con Casadei, ma è troppo tardi per riaprire una partita mai in discussione.

Da segnalare i ritorni in campo di De Bruyne ed Anguissa.

Tabellino

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (84′ Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (69′ Gutierrez) Vergara (46′ Anguissa), Alisson Santos (79′ De Bruyne), Hojlund (84′ Lukaku). All. Conte.

TORINO: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis (67′ Casadei), Prati (79′ Anjorin), Vlasic, Obrador (57′ Pedersen), Simeone (67′ Kulenovic), Zapata (57′ Adams). All. D’Aversa.

Arbitro Fabbri di Ravenna

Marcatori: 7′ Alisson Santos, 68′ Elmas, 87′ Casadei

Note: ammoniti Gineitis, Ismajli, Lazaro

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine del match, riportate dai canali ufficiali della società.

Questo il commento di Antonio Conte a fine gara:

“I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo dimostrato di non perdere mai equilibrio e forza anche in situazioni di emergenza. La partita è stata dominata e sono molto soddisfatto della prestazione”

“I rientri di De Bruyne e Anguissa sono molto confortanti. Non abbiamo potuto averli, unitamente a Lukaku, per vari mesi. Però non abbiamo mai cercato alibi, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in alto in classifica e proseguiamo nel nostro percorso”

Sul gol di Alisson: “E’ un ragazzo che sta entrando nel meccanismo di gioco. Ha una grande velocità e dobbiamo portarlo nella parte di campo più congeniale a lui. Ha qualità e deve crescere perchè è giovane e ha tanti progressi da compiere “

“Stasera mi piace complimentarmi con Elmas, sta ricoprendo tutti i ruoli e gioca da 18 partite consecutive. E’ un calciatore intelligente, che segue tutte le indicazioni e sono molto contento che stasera abbia coronato il suo rendimento con il gol”

Eljif Elmas esprime la sua gioia:

“Sono contentissimo del gol, ma soprattutto del successo che per noi era importantissimo per la classifica e la zona Champions”

“Ringrazio Conte per i complimenti, io seguo il mister in ogni soluzione tattica e in ogni posizione che devo ricoprire. Mi fa piacere giocare in più ruoli e soprattutto sono soddisfatto di poter dare una mano alla squadra”

Alisson Santos è al suo secondo gol con la maglia azzurra:

“E’ stata un’altra grande emozione dopo il gol contro la Roma. Stavolta ho esultato tre volte: per mia madre, mio fratello e per Ronaldinho che mi segue con affetto”

“A Napoli sono felice, i compagni di squadra sono splendidi, mi stanno aiutando e mi hanno promesso di portarmi al massimo del mio rendimento. Mi trovo benissimo in questo gruppo fantastico e speriamo di continuare così per raggiungere i nostri obiettivi”

Matteo Politano ha fornito l’assist per il gol di Elmas:

“Sono soddisfatto della prestazione e soprattutto dei tre punti. Il mister mi ha preso in giro scherzosamente sul mio colpo di testa per Elmas e ha detto che finalmente ho giocato bene. Detto da lui è una grande gratificazione”

“Abbiamo dominato per oltre un’ora ed è un peccato aver concesso il gol nel finale. Però era importante conquistare il successo e adesso dobbiamo proseguire con questo andamento positivo”