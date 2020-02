Napoli- Torino: 2-1. Manolas e Di Lorenzo regalano la terza vittoria consecutiva a Gattuso: ora gli azzurri possono guardare all'Europa League

Il Napoli batte il Torino per 2- grazie alle reti di Manolas e Di Lorenzo, che con un gol per tempo, regalano a Gattuso la terza vittoria consecutiva in campionato, dopo aver espugnato i campi di Cagliari e Brescia; solo per il tabellino la rete nel finale di Edera. Vittoria meritata, grazie ad una partita dominata, nella quale il Napoli ha avuto solo una sbavatura, puntualmente punita con la rete granata.

Primo Tempo. Primi 45 minuti a senso unico, con il Napoli che, dopo una fase di controllo iniziale, confeziona azioni da gol a grappoli, riuscendo a passare sono al 20°, quando Manolas (in foto dalla pagina FB della Ssc Napoli), con un perfetto colpo di testa, trasforma in oro uno splendido assisti di Insigne su punizione. Ma è proprio sui piedi di Insigne che capitano le occasioni più clamorose per il raddoppio: al 24°, solo davanti a Sirigu, prova uno scavetto che ha solo l’effetto di passare la palla al portiere ospite; al 30° Sirigu si deve superare per mandare in angolo una semi rovesciata dal limite del capitano napoletano. Occasioni da gol anche per Milik (al 43° palla sopra la traversa) e Politano (al 45° tiro ribattuto dalla difesa).

Secondo Tempo. Ripresa sulla falsariga del primo tempo: Napoli padrone del campo, ma sprecone in fase offensiva. In tanti mancano il tocco decisivo sottoporta: Milik, Insigne, Zielinski, Lobotka e Politano, ma l’occasione più clamorosa è sui piedi di Di Lorenzo che al 72°, a tu per tu con Sirigu, manca la rete grazie ad un intervento miracoloso del portiere granata. Dieci minuti dopo però non sbaglia: splendido taglio di Mertens (subentrato a Milik) e palla alle spalle di un incolpevole Sirigu. Al 91°la rete della bandiera del Torino, con Edera.

Tabellino

Napoli-Torino : 2-1 (pt 1-0)