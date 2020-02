Napoli – Torino 2-1, le pagelle: Di Lorenzo sontuoso, Manolas un gigante. Ottimo Lobotka

OSPINA 6: mai seriamente impegnato. Si limita a far ripartire l’azione dalle retrovie e a qualche uscita alta. Non ha colpe sul gol di Edera. Regista

DI LORENZO 7: grande prova la sua. Gioca ormai senza sosta mantenendo costanza di rendimento. Tante sovrapposizioni, chiama Sirigu alla gran parata per poi bucarlo chiudendo la gara. Sontuoso

MANOLAS 7: importantissimo il suo gol che sblocca la gara con un’incornata sotto misura. Mette la museruola a Belotti, dalle sue parti non si passa. Gigante

MAKSIMOVIC 6,5: non rischia praticamente nulla, sempre preciso e puntuale nelle chiusure. Esce bene palla al piede. Autorevole

HYSAJ 6,5: interpreta bene le due fasi, soprattutto quella di spinta. Alimenta la catena di sinistra con buone combinazioni nello stretto. Propositivo

FABIAN RUIZ 6: tocca molti palloni facendo girare palla con velocità. Pochi lampi ma buon contributo in costruzione. Preciso

LOBOTKA 6,5: il migliore del centrocampo azzurro. Tante giocate di qualità, nella ripresa arriva anche a tu per tu con Sirigu dopo un’azione travolgente. Esaltante. (dal 79′ ALLAN s.v.)

ZIELINSKI 6: si vede di meno negli ultimi sedici metri, parecchio lavoro sporco per tenere basso il centrocampo granata. Alimenta il possesso palla. Attivo

POLITANO 5,5: non mancano corsa e impegno ma incide poco. Sbaglia diverse soluzioni e qualche movimento di troppo facendo fatica ad intendersi con Milik. Zoppicante. (dall’84’ ELMAS s.v.)

MILIK 6: gli manca la zampata vincente ma fa sentire la sua presenza in area. Buone aperture per i compagni, si muove bene tra le linee facendo da collante. Boa. (dal 74′ MERTENS 6: importante contributo per l’assalto finalizzato a chiudere il match. Disegna la parabola per la rete di Di Lorenzo. Incisivo)

INSIGNE 6,5: suo l’assist per il gol di Manolas. Si divora una ghiotta occasione davanti a Sirigu ma è sempre nel vivo del gioco. Salta l’uomo facilmente, crea sempre apprensione nella retroguardia granata. Frizzante