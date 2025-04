Napoli – Torino: 2-0. Le parole di Conte, Spinazzola e McTominay al termine della gara

Antonio Conte commenta così la sfida:

“Siamo soddisfatti della prestazione, non era facile gestire un momento così delicato. Siamo in testa alla classifica ma non è la prima volta e non è una novità dover interpretare questo ruolo per noi in questo campionato“

Sulla doppietta quasi in fotocopia di McTominay:

“I gol di Scott sono frutto di schemi e di proposte di gioco provate in allenamento. Bisogna cercare più strade per fare gol e certamente Scott è una arma importante per noi“

“Adesso bisogna pensare solo alla prossima partita. Le gare si assottigliano e ogni eventuale errore potrebbe essere fatale. Certamente posso dire che stiamo trasferendo emozioni ai nostri tifosi. Certamente lo scudetto sarebbe un prodigio“

Poi un pensiero alla tragedia che ha colpito il Lecce: “Voglio fare le condoglianze alla famiglia Graziano per la scomparsa del fisioterapista. Lo conoscevo e conoscevo anche il padre. Il mio pensiero va al Lecce e anche alla città dove sono nato. E’ un dramma assurdo che ci ha sconvolto“

Scott McTominay ancora “man of the match” rivela la sua gioia a caldo subito dopo la gara:

“Sono molto contento per tutti i tifosi. E’ stata una serata di grande emozione davanti al pubblico del Maradona“

“Ci vuole calma, siamo davanti a tutti ma bisogna pensare partita dopo partita. Non facciamo paragoni con la squadra di due stagioni fa, noi dobbiamo proseguire con la stessa mentalità in queste quattro gare che ci aspettano“

Leonardo Spinazzola analizza il momento azzurro:

“Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto ed essere qui a lottare per lo scudetto. Meritiamo di essere in questa posizione perchè le nostre prestazioni sono frutto di grande lavoro“

“Ci crediamo e ci abbiamo sempre creduto, però adesso bisogna proseguire a lavorare con la stessa intensità per affrontare al meglio le partite che avremo di fronte“

