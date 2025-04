Napoli – Torino 2-0, le pagelle: McTominay stratosferico, Politano e Anguissa sugli scudi

MERET 6: praticamente inoperoso, mai impegnato seriamente. Spettatore

DI LORENZO 6,5: perfetta la verticalizzazione per Anguissa per il primo gol azzurro. Accompagna la manovra con la solita vigoria. Ficcante

RRAHMANI 6,5: dalle sue parti non si passa, sempre preciso e pulito negli interventi. Roccioso

BUONGIORNO 6,5: gli avversari gli rimbalzano addosso, vince tutti i confronti. Peccato per l’infortunio. Diga (dal 64′ RAFA MARIN 6: presidia bene la zona, non rischia nulla. Ordinato)

OLIVERA 6,5: bene in entrambe le fasi di gioco, si spinge molto in avanti. Presente (dall’86’ RASPADORI s.v.)

MCTOMINAY 8: sblocca la gara in avvio con una zampata da rapace d’area. Sigla la doppietta che regala il primato solitario agli azzurri. Stratosferico

LOBOTKA 6,5: solito gran lavoro in costruzione, fa girare palla con maestria. Finisce in riserva. Equilibratore (dall’86’ GILMOUR s.v.)

ANGUISSA 7: confeziona l’assist per il primo gol di McTominay, gioca a ritmi altissimi. Esce per infortunio. Poderoso (dal 58′ BILLING 6,5: ottimo impatto sul match, colpisce la traversa di testa sotto misura. Incisivo)

POLITANO 7: suo il cross per il 2-0, attacca costantemente giocando a grande velocità. Arriva sul fondo con facilità. Lama nel burro

SPINAZZOLA 6,5: mette diversi palloni pericolosi in area, quando parte crea sempre scompiglio. Freccia

LUKAKU 6,5: anche se non ha molti palloni giocabili fa tanto lavoro per la squadra. Tante aperture e sportellate per aprire la difesa granata. Grimaldello (dall’86’ SIMEONE s.v.)