Napoli – Torino 1-1, le pagelle: Insigne salva gli azzurri. Male Maksimovic, Politano e Petagna

MERET 6,5: bravo in avvio su Verdi, si ripete su Belotti nella ripresa. Non può nulla sulla traiettoria beffarda di Izzo, si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Certezza

DI LORENZO 5,5: non rischia molto alle sue spalle, spinge molto anche se è troppo impreciso quando arriva sul fondo. Ci mette corsa e impegno ma è poco lucido. Altalenante

MANOLAS 6: unica sbavatura un colpo di petto sballato che avvia il contropiede del Torino. Per il resto copre bene tappando anche qualche buco lasciato da Maksimovic. Tignoso

MAKSIMOVIC 5: calcola male il tempo dell’anticipo mandando in campo aperto Verdi ad inizio gara, non mancano altre sbavature al cospetto di un Belotti in stato di grazia. Distratto

HYSAJ 6: al rientro dopo il Covid disputa un partita molto attenta. Resta bloccato dando man forte ai centrali nelle diagonali, nessun errore da sottolineare. Onesto (dal 70′ MARIO RUI 6: buon contributo nell’assalto finale, dialoga bene con Insigne. Propositivo)

BAKAYOKO 5,5: a tratti troppo lezioso, non garantisce la solita copertura in mezzo. Non sempre riesce a leggere bene le azioni granata perdendo qualche pallone di troppo. Stralunato (dal 71′ FABIAN RUIZ 5,5: non apporta nuova linfa in costruzione, si lista al giro palla sterile e al passaggio corto non senza qualche errore. Disperso)

DEMME 6: la sua gara dura appena mezz’ora, costretto ad uscire per infortunio. Fino a quando resta in campo fa girare palla senza però trovare sbocchi per verticalizzare. Frenato (dal 30′ ELMAS 5,5: prova ad inserirsi e ad entrare nel vivo del gioco ma non incide. Nessuna giocata degna delle sue qualità in un ruolo che non gli si addice molto. Insipido)

POLITANO 5: altra prestazione negativa per l’esterno. Fatica a trovare la profondità, fa sempre la stessa giocata accentrandosi per poi sbattere sistematicamente contro il muro granata. Prevedibile (dal 63′ LOZANO 6: recupero lampo dopo l’infortunio, dà maggiore vivacità e dinamismo aiutando la squadra a conquistare campo e mettere pressione ai granata. Pur non al meglio si rende utile. Peperino)

ZIELINSKI 6,5: il più pericoloso degli azzurri nel primo tempo, tra i pochi ad inserirsi per provare ad impensierire il Torino. Suo l’assist per il gol di Insigne. Velenoso

INSIGNE 6,5: evita una sconfitta con una magia in pieno recupero. Oltre al gol non una gara eccezionale ma è il fulcro della manovra offensiva in una serata nella quale è poco assistito dai compagni. Salvatore

PETAGNA 5: fa a sportellate in area ma i rifornimenti sono pochi e finisce per giocare troppo spalle alla porta. Stretto nella morsa dei centrali granata tocca pochissimi palloni. Ectoplasma (dal 70′ LLORENTE 6: all’esordio stagionale vista l’emergenza in attacco fa sentire la sua presenza in area, ma come Petagna non riceve molti palloni giocabili. Fa quel che può. Lottatore)