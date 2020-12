Napoli – Torino: 1-1. Insigne salva Gattuso al 93’. Il lampo del capitano evita la sconfitta

Il Napoli finisce l’anno 2020 in malo modo, acciuffando un pareggio in extremis con l’ultima in classifica: 1-1 con reti di Izzo e Insigne, che in pieno recupero rende meno amaro il Natale di Gattuso. Partita mal giocata dagli azzurri, mai pericolosi nei 90 minuti di gara e sottotono, al cospetto di un Torino che ha dimostrato, per quanto visto oggi al Diego Armando Maradona, di meritare l’ultimo posto in classifica. A fine gara Gattuso ha parlato di squadra stanca, ma l’impressione vista dal campo è stata quella di una squadra senza una precisa idea di gioco e con pochissimo gioco senza palla.

Tabellino

Napoli-Torino : 1-1 (pt 0-0)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (71′ Mario Rui), Demme (30′ Elmas), Bakayoko (71′ Fabian Ruiz), Politano (63′ Lozano), Zielinski, Insigne, Petagna (71′ Llorente). A disp.Ospina, Contini, Rrahmani, Malcuit, Ghoulam, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Torino: Sirigu, Izzo, Buongiorno, Bremer, Singo, Lukic (89′ Meite), Rincon, Linetty (94′ Segre), Rodriguez (88′ Vojvoda), Verdi, Belotti (88′ Zaza). All. Marco Giampaolo

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 56′ Izzo, 90’+2′ L. Insigne

Note: ammoniti Elmas, Di Lorenzo, Bakayoko, Linetty, Buongiorno.