Napoli – Torino 1-1, Gattuso: “Un pareggio che ci teniamo stretto”

“Il pareggio ce lo teniamo stretto, abbiamo rischiato tanto“. Gennaro Gattuso commenta il match contro il Torino.

“Siamo arrivati scarichi a quest’ultima gara di un lungo ciclo. Oltretutto mancano continuamente giocatori importanti e dobbiamo sempre inventarci soluzioni”.

“Giocare ogni tre giorni per mesi, alla fine si sente nelle gambe e nella testa. Bisogna avere una condizione sempre al top e su questo purtroppo non ci siamo ancora”.

“Anche io non sto vivendo un momento facile per il problema all’occhio, ma sto meglio e ho voglia di reagire. In questo momento la squadra non è brillante, ma ci prendiamo questo punto e guardiamo all’anno prossimo”.

Fonte e foto sscnapoli.it