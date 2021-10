Napoli – Torino: 1-0. Osimhen fa esplodere il Diego Armando Maradona: gli azzurri centrano l’ottava vittoria consecutiva

Il Napoli batte il Torino per 1-0 grazie ad una rete di Victor Osimhen, che a 10 minuti dalla fine fa esplodere il Diego Armando Maradona. Vittoria sofferta ma meritata per gli uomini di Spalletti che centrano l’ottava vittoria consecutiva e conservano il primato solitario in classifica. Partita dominata dagli azzurri, oggi in nero, con una serie di episodi sfortunati che sembravano aver segnato una partita stregata: al 26’ il capitano sbaglia il terzo rigore stagionale, facendosi ipnotizzare da Milinkovic Savic; al 56’ un millimetrico fuorigioco di Di Lorenzo annulla un vantaggio meritato; mentre al 63’ è il paloma dire no a Lozano. Ma il Napoli ha avuto il merito di crederci ed all’81’ , con un azione corale diretta da Dries Mertens, ha trovato la rete dei tre punti con il suo bomber.

Tabellino

Napoli- Torino: 1-0 (pt 0-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (71′ Mertens), Politano (60′ Lozano, 89′ Juan Jesus), Osimhen, Insigne (71′ Elmas). All. Spalletti.

Torino: Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez (67′ Buongiorno) Singo, Lukic, Mandragora (8′ Kone, 89′ Warming), Ola Aina; Linetty (67′ Pobega), Brekalo, Sanabria (67′ Belotti). All. Juric.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 81′ V. Osimhen

Note: ammoniti Linetty, Pobega, Koulibaly, Anguissa

Foto sscnapoli pagina FB