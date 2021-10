Napoli – Torino 1-0, le pagelle: Di Lorenzo indemoniato, Osimhen salvatore della patria. Insigne annebbiato

OSPINA 6,5: autore di due parate importanti, sempre pronto nelle uscite. Presente nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. Fortino

DI LORENZO 7: una spina nel fianco per i granata. Spinge come un matto, si guadagna il rigore fallito da Insigne e va in rete in fuorigioco millimetrico. Indemoniato

RRAHMANI 6,5: altra gara di grande concentrazione e sostanza. Non sbaglia nulla, si completa alla perfezione con Koulibaly. Inamovibile

KOULIBALY 6,5: rischia poco, annulla Sanabria e quando esce palla al piede è travolgente. Partecipa anche a qualche folata offensiva, entra nell’azione del gol di Osimhen con un tacco pregevole. Imponente

MARIO RUI 6: match senza infamia e senza lode. Spinge meno del solito, tiene bene la posizione con pochi patemi. Mansueto

ZIELINSKI 5,5: è ancora lontano parente del giocatore che tutti conosciamo. Si vede poco tra le linee, non incide. Evanescente (dal 71′ MERTENS 6: ritrova il campo partecipando all’assalto finale. Un nuovo acquisto per la macchina perfetta di Spalletti. Risorsa)

FABIAN RUIZ 6: non ruba l’occhio ma è prezioso nel garantire equilibrio e provare a scardinare il muro granata con le imbucate. Qualche buono spunto non è mancato. Solido

ANGUISSA 6,5: ormai non è più una sorpresa. In mediana spadroneggia con recuperi e ripartenze vigorose, bravo anche in zona assist. Universale

INSIGNE 5: è la nota negativa della serata. Sbaglia il terzo penalty in campionato e dopo l’errore non riesce più a rientrare in partita. Annebbiato (dal 71′ ELMAS 6: entra con personalità contribuendo ad alzare i giri del motore. Propizia il gol con un rimpallo fortunoso. Voglioso)

OSIMHEN 7,5: con i suoi movimenti tiene sempre sotto scacco la difesa ospite. Non ha grandi occasioni ma con un balzo felino di testa sigla il pesantissimo gol vittoria. Salvatore della patria

POLITANO 5,5: non trova molti varchi per dare sfogo alle sue scorribande. Si sacrifica in ripiegamento ma negli ultimi sedici metri si vede poco. Murato (dal 60′ LOZANO 6,5: buon impatto sul match, colpisce un palo e affonda spesso anche se non sempre in maniera lucida. Alla fine esce per esigenze tattiche. Funambolo)(dall’89’ JUAN JESUS s.v.)