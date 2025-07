Napoli – Terremoto di magnitudo 4: il punto della Prefettura

Alle ore 12, si è svolta in Prefettura una nuova riunione del CCS, convocato dal Prefetto, Michele di Bari, per un aggiornamento di situazione a seguito del sisma di magnitudo 4, delle ore 9,14 odierne. I VVF hanno in corso 5 interventi per la verifica di danni sul territorio del Comune di Napoli; un primo sopralluogo ha già dato esito negativo su uno dei siti. La Capitaneria di Porto di Pozzuoli ha effettuato controlli sul costone e non ha rilevato danni o crolli, mentre EAV ha ancora in corso le verifiche sulle infrastrutture di trasporto secondo il protocollo di sicurezza, al momento senza danni. Sulla linea 2 della metropolitana, RFI ha in corso interventi di ripristino per la caduta di un albero sui binari, ora rimosso. Non sono pervenute ai Comuni segnalazioni da parte dei cittadini.