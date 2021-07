Napoli – Tentata rapina, fermato 30enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un ragazzo interposto tra due persone che si stavano fronteggiando.

I poliziotti sono intervenuti ed il giovane ha raccontato che, poco prima, uno dei due uomini aveva tentato di impossessarsi del suo cellulare, mentre l’altro stava tentando di fermare il rapinatore.

Gli operatori hanno bloccato l’uomo, H.J., 30enne libico irregolare sul territorio nazionale, trovandolo in possesso di un paio di forbici e lo hanno arrestato per tentata rapina aggravata.