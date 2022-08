Napoli – Tentata estorsione, denunciato 65enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Campodisola per la segnalazione di una lite in strada.

Sul posto, un dipendente pubblico ha raccontato che, poco prima, un uomo gli aveva chiesto del denaro perchè potesse parcheggiare la sua auto nei posti riservati al suo ufficio, ma lui si era rifiutato sostando ugualmente. Poco dopo, affacciandosi dalla finestra del luogo di lavoro, aveva notato che l’uomo stava facendo una forte pressione con le mani sul passaruota dell’auto fino a provocarne l’ammaccatura, e pertanto aveva contattato il 113.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 65enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per tentata estorsione.