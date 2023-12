Napoli – Tentano una rapina, nei guai due 30enni

A seguito della recrudescenza del fenomeno delle rapine ai danni di automobilisti in transito sugli assi viari dell’hinterland napoletano, registrato nel periodo prenatalizio, la Polizia di Stato ha incentivato i servizi di controllo su dette strade con l’utilizzo di personale in borghese ed in divisa, della Questura di Napoli e della Polizia Stradale.

Nella tarda mattinata del 22 dicembre, sulla strada statale 7quater, gli agenti Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale hanno intercettato una Fiat Panda che stava effettuando manovre spericolate al fine di affiancarsi e superare un furgone in transito.

Gli operatori, pensando che l’intento dei due giovani a bordo dell’auto fosse quello di commettere una rapina in danno dell’autotrasportatore, gli hanno intimato l’alt e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo.

I poliziotti hanno accertato che, pochi minuti prima, i due avevano tentato una rapina ai danni di un automobilista, il quale, proprio in quel momento, era intento a denunciare l’accaduto presso la Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord.

Pertanto, i prevenuti, identificati per due 30enni napoletani, con precedenti di polizia anche specifici, sono stati tratti in arresto e condotti alla Casa Circondariale di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.