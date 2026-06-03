Napoli – Tentano di rubare in un esercizio commerciale, arrestate due donne

Nella mattinata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 19enne e una 28enne, con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato in concorso.

In particolare, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Bagnoli per la segnalazione di un tentato furto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che le predette erano state fermate dagli addetti alla vigilanza poiché sorprese ad occultare della merce all’interno dei propri zaini dopo aver danneggiato le confezioni e manomesso i dispositivi antitaccheggio.

Per tali motivi, le indagate sono state tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.