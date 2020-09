Napoli – Tentano di rubare i soldi dagli uffici dell’ANM, arrestati due uomini

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Pier delle Vigne per la segnalazione di alcune persone che stavano armeggiando all’esterno dell’ingresso degli uffici amministrativi dell’Azienda Napoletana Mobilità.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la forzatura della porta e udito dei rumori provenienti dall’interno; una volta entrati hanno sorpreso e bloccato due uomini che stavano tentando di aprire, con alcuni arnesi da scasso, un armadio blindato in cui erano custoditi i proventi dei pagamenti delle sanzioni amministrative.

G. B. e V. C., napoletani di 46 e 60 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato.