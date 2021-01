Napoli – Tenta una truffa all’ufficio postale, arrestato tunisino

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’ufficio postale di via delle Repubbliche Marinare poiché era stata segnalata una persona in possesso di documenti falsi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato un uomo che aveva tentato di ritirare del denaro allo sportello utilizzando una carta d’identità e un codice fiscale risultati falsi, intestati ad una persona straniera che gode del reddito di cittadinanza.

L’uomo, sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato identificato per N. Z. 22enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, ed è stato arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi e tentata truffa aggravata.