Napoli – Tenta una truffa all’ufficio postale, arrestato 46enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’ufficio postale di via Maddalena poiché era stata segnalata una persona in possesso di documenti falsi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, è fuggito a bordo di un’auto e, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato in piazza Garibaldi; gli operatori hanno accertato che l’uomo aveva tentato di ritirare del denaro allo sportello utilizzando una carta d’identità e un codice fiscale falsi e intestati ad un’altra persona.

C. P., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi e resistenza a pubblico ufficiale nonchè denunciato per ricettazione, sostituzione di persona e tentata truffa.