Napoli – Tenta una rapina, fermato nigeriano

Martedì scorso gli agenti del Commissariato San Ferdinando, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti all’interno della stazione metropolitana di piazza Amedeo per la segnalazione di una tentata rapina commessa da un uomo armato di un coccio di bottiglia ai danni di due persone che si erano poi allontanate.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo disfacendosi di un pezzo di vetro, e lo hanno raggiunto e bloccato.

S. N., 29enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, destinatario del divieto di accesso e dimora nel Comune di Napoli, è stato sottoposto a fermo di P.G. per tentata rapina aggravata che giovedì scorso è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.