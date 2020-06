Napoli – Tenta rapina ai danni di una ragazza, fermato 34enne nigeriano

Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Sannazzaro hanno visto alcune persone che avevano bloccato un uomo che, poco prima, aveva tentato una rapina ai danni di una ragazza che era riuscita a sfuggirgli.

I poliziotti, dopo una colluttazione, hanno bloccato il malvivente, Philips God, 34enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per tentata rapina.