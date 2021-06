Napoli – Tenta la fuga in scooter ma viene bloccato, catturato un ricercato

Stanotte i poliziotti della Sezione Omicidi della Squadra Mobile hanno catturato S. M., 44enne napoletano destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 28 maggio dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali- in quanto condannato alla pena di 12 anni, 3 mesi e 16 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso commessa nel 2006 a Napoli.

L’uomo, al termine di un’attività di osservazione, è stato localizzato in via Monfalcone e, alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga a bordo di uno scooter ma è stato prontamente bloccato.