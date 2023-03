Napoli – Tenta la fuga e colpisce un agente, arrestato 48enne

Sabato pomeriggio gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Posillipo, sono stati allertati da un farmacista il quale ha indicato una persona in lontananza come responsabile di un furto perpetrato lo scorso 6 marzo nella sua farmacia.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale, dopo essere salito su un’auto in sosta, ha avviato improvvisamente la marcia colpendo uno degli operatori che era sceso dalla volante.

Ne è nato un breve inseguimento terminato alla fine di via Ferdinando Russo, nei pressi di Riva Fiorita, dove il fuggitivo ha abbandonato il veicolo nel tentativo di proseguire la fuga a piedi ma è stato bloccato.

Inoltre, gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della farmacia, hanno accertato che l’uomo aveva commesso il furto nell’attività commerciale lo scorso 6 marzo.

V.P., 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.