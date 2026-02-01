Napoli – Tenta il “cavallo di ritorno”, arrestato 31enne

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne originario della Guinea, con precedenti di polizia e irregolare sul Territorio Nazionale, per estorsione.

In particolare, un uomo si è recato presso gli uffici di polizia per denunciare di aver subito il furto del proprio telefono cellulare da parte di un uomo che gli aveva chiesto la somma di 400 euro per la restituzione del maltolto.

Proprio in sede di denuncia, la vittima è riuscita a mettersi in contatto telefonico con il prevenuto, riuscendo a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro e, grazie alle indicazioni degli operatori, a non destare sospetti nel soggetto.

Pertanto, gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento e hanno organizzato un servizio di appostamento in attesa dell’arrivo dell’indagato che è sopraggiunto pochi istanti dopo; quest’ultimo, dopo aver ricevuto la somma pattuita dalla vittima ha restituito il cellulare ma è stato immediatamente bloccato dagli operatori.

Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.