Napoli – Tenta di sfuggire all’alt. Denunciato 16enne

Ieri notte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lanzieri hanno intimato l’alt ad un giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha abbandonato il motociclo e si è dato alla fuga a piedi fino a quando è stato raggiunto e, con difficoltà, bloccato in via De Gasperi.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto sulla pedana dello scooter diversi arnesi atti allo scasso che sono stati sequestrati, mentre il motoveicolo è risultato rubato lo scorso giovedì in piazza Poderico.

Il giovane, 16enne napoletano, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.