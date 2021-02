Napoli – Tenta di rubare un’auto, arrestato 37enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via San Donato per la segnalazione di una persona che armeggiava su un’auto in sosta.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato in prossimità dell’auto segnalata un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo disfacendosi di un cacciavite e lo hanno bloccato trovandolo in possesso di alcuni pacchetti di sigarette di varie marche e di circa 10 euro in monete che erano stati sottratti dall’auto, a cui erano stati forzati la serratura ed il dispositivo di messa in moto; inoltre, l’uomo aveva con sé un navigatore satellitare.

G. O. M., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato, denunciato per ricettazione, furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; infine, è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché era fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.